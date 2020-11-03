وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية أحد الأحداث التي تبرز ريادة مصر

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 29 والذى تديره الفنانة جيهان مرسى وأقيمت على مسرح النافورة بالأوبرا.

قالت عبد الدايم إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد الأحداث الفنية البراقة التى تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية باعتباره أعرق المحافل المتخصصة فى الوطن العربى، مضيفة أن إقامة هذه الدورة وسط الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله أكد إيمان الدولة بأهمية دور الفنون والثقافة فى مسيرة التنمية، مشيرة إلى تعدد الأشكال الإبداعية التى تضمها الفعاليات وتساهم فى خطط صون الهوية وحفظ التراث.

شهد الحفل جولة في عالم الإبداعات الفنية الساحرة تألق خلالها النجم علي الحجار في مجموعة من أعماله التى تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية كان منها علي قد ما حبينا، يا طالع الشجرة ، اعذريني ، ريشة ، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتاء يدق البيبان ،الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش ، اللي اشتري ، مسألة مبدأ ، عارفة ، إنت المدد، زي الهوي ، بوابة الحلواني وجفنه علم الغزل من الأعمال التراثية وذلك بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف الذى لفت الأنظار بأدائه المتناغم والمتميز.

ووجه الحجار الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفعاليات الإبداعية فى مختلف أنحاء الوطن وأشاد بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا، سبق ذلك فاصل للموسيقار وعازف العود باسم درويش مؤسس الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس حيث قدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى كان منها جاردن سيتي، بكره ، صعيدي ، انفراج ، عنبر ، رقصة النيل ، سيوة ، رقصة من الخليج وتناغمت معها على شاشة خلفية المسرح لوحات تشكيلية متنوعة ، كما استضاف المنشد على الهلباوى ليشارك بالغناء فى مؤلفة ارابيسكان بمختارات من اشعار ابن الفارض .

وامتدت الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حيث أعيد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة وتضمن عمل غنائى جديد تم تقديمه لأول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجى إلى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم إهداؤهم الحفل كان منها لجمال سلامة محمد رسول الله، أمى ، المدن ، المصريين اهم ، اتقدم ، قال جانى بعد يومين ، ومن مؤلفات حلمى بكر حبايب مصر ، عرباوى ، فاكرة ، على عينى ، ومن اعمال محمد سلطان اوعدك ، يا ريتك معايا ، مسافات وبكرة تعرف تالق خلالها كل من ايمان عبد الغنى ، مى حسن ، احمد عفت ،أميرة أحمد ، أحمد إبراهيم ، سوما ، سارة سحاب ، ياسر سليمان ، آيات فاروق ، غادة ادم ونادية مصطفى وتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر ، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفي، أحمد إبراهيم ، سوما ، أحمد عفت ، إيمان عبد الغني، آيات فاروق ، غادة آدم، ياسر سليمان ، أميرة احمد ، مي حسن ، سارة سحاب.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور اقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي وضم مختارات من روائع اعمال كوكب الشرق إم كلثوم أداها كل من رضوي سعيد ، ريم حمدي ورحاب عمر.