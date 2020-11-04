ماجي أنور.. أول مصرية مستشارة لأربعة مهرجانات أوروبية

جدد مهرجان لندن السينمائي الدولي الثقة في المخرجة ماجي أنور، لتكون مستشارة للمهرجان في دورته الجديدة المقرر أقامتها أون لاين خلال الأشهر المقبلة.

ماجي أنور هي أول مستشارة مصرية في المهرجانات الأوروبية، ومهرجان لندن لم يكن خطوتها الأولى في هذا المجال فقد شاركت من قبل في عدد من المهرجانات المهمة منها ميلان نيس، ومدريد.

وعبرت ماجي عن سعادتها بهذا المنصب، وتحدثت عن طبيعة عملها كمستشارة في المهرجانات، وقالت في بيان: "نحن نحاول أن يكون هناك تواصل بين صناع الأفلام وبعضهم البعض في البلدان المختلفة، إلى جانب هذا نفتح لهم آفاق جديدة في أماكن خارج بلادهم".

وتابعت": حينما نجد فيلما جيدا ويستحق الدعم نقوم بتبني توزيعه في السينمات والمهرجانات الدولية المختلفة".

يذكر أن المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، أعلن عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم.

كانت المخرجة ماجي أنور، رئيسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي عن عقدها لاتفاقية مع مهرجان الدالية السينمائي بمدينة قرنبالية التونسية.

وأوضحت أنور، أن المهرجان، سيحصل على حق العرض الخاص بالأفلام التي ستحصد جوائز ضمن الدورة المقبلة لمهرجان فاتن حمامة.

وقالت إنها تتعاقد مع عدد من المهرجانات الفنية، سنويا لرغبتها في نشر الأفلام المصرية، والتي يقدمها شباب السينمائيين بوجه خاص إلى مختلف دول العالم.

وأكدت أن من يتولى مسؤولية العرض، وتمثيل المهرجان هي الإعلامية التونسية انتصار المانع، بالتعاون مع سيفان العاشوري المشرف على برنامج المهرجان التونسي.