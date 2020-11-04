بحضور سفراء ووزراء.. افتتاح قلعة "شالي" الأثرية بسيوة الجمعة المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن مشاركة 300 عامل من أبناء واحة سيوة فى ترميم قلعة "شالي" الأثرية التي يعود تاريخها إلى عام 1203م والمبنية بالكامل من مادة "الكرشيف" وهو خليط من الملح والطين ودعامات النخيل وأشجار الزيتون.

وتابع المحافظ استعدادات واحة سيوة، اليوم، لافتتاح مدينة شالى الأثرية، المقرر، بعد غدٍ الجمعة، في حضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ورئيس وفد الإتحاد الأوروبى، ولفيف من الوزراء والسفراء الأجانب.

وقال محافظ مطروح، إن المشروع يأتى فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، لافتًا إلى أن أعمال الترميم بدأت فى 2016، بجهود مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لإعادة إحياء الحصن القديم "شالى" بغرض إعلانه ضمن قائمة التراث العالمى بترشيح من منظمة اليونسكو.

وأضاف أن أعمال الترميم نفذتها مجموعة البيئة الدولية، تحت إشراف هيئة الآثار الإسلامية، بهدف إحياء قرية "شالى" الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، بالإضافة إلى إستكمال ترميم السور القديم للقلعة، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة ومعرض يؤرخ لعمارة الأرض داخل القرية الأثرية.

ولفت المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بتنمية واحة سيوة، ووجه إلى العمل على تنميتها والحفاظ على تراثها القديم، وطابعها البيئى المتميز بما يساهم فى جذب مزيد من الوفود السياحية، مع تنفيذ العديد من المشروعات التى تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في الواحة.