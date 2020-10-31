بدء تنفيذ مشروع ازدواج طريق مطروح - سيوة الصحراوي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء أعمال مشروع ازدواج طريق "سيوة - مطروح"، كخطوة نحو تطوير الطريق بطول 310 كيلو مترات، من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانيًا، لتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الإتجاه من سيوة إلى مرسى مطروح.

وقال "شعيب"، إن المشروع يقام من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى جهود توسعة الطريق الموازي ورصفه بالأسفلت، من خلال الهيئة العامة للطرق، وتحت إشراف وزارة النقل.

وأكد اللواء مهندس أمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، البدء في أعمال ازدواج الطريق الصحراوي "سيوة - مرسى مطروح"، من خلال إنزال معدات للموقع، وعمل مجسات للطريق، والذى يبدأ من الكيلو 100 حتى الكيلو 150 بطريق سيوة، والموازي للطريق الأسفلتي الحالي، والذي تقوم هيئة الطرق بتوسعته ورصفه، موضحًا أن هذا المشروع سيكون أحد أكبر مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أنه يُجرى تنفيذ المشورع بمواصفات تتحمل حركة العربات الثقيلة التي تقوم بنقل الملح والمواد الطبيعية من وإلى سيوة، بطول 310 كيلو مترات، وعرض 16 مترًا، وسُمك خرسانة 30 سنتيمترًا، وطبقة أساس 15 سنيمترًا وموازٍ للطريق، وذلك بمواصفات عالية الجودة، ويشرف على الطريق نخبة من المهندسين والفنيين بالجهاز.

وقال عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، إن واحة سيوة ستشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة كبيرة فى جميع المجالات، موضحًا أن طريق سيوة لا يخدم أهالي المدينة فقط، ولكن أيضًا قطاع السياحة الداخلية والخارجية التي تأتي سيوة من جميع دول العالم، كما سيساهم ازدواج الطريق الذي يربط بين سيوة ومطروح في تقليل نسبة الحوادث على الطريق وتوسعته وسهولة حركة السير للسيارات الناقله للأفراد والبضائع، ويساهم فى تنمية واحة سيوة فى مختلف القطاعات الإستثمار والسياحة والصناعة والزراعة.