جدل حول مهرجان الجونة بعد إصابة مطرب الراب ويجز بفيروس كورونا

حالة من القلق والازعاج لدى عدد من الفنانين، بعد إعلان مطرب الراب ويجز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في أثناء تواجده بمدينة الجونة، خصوصا أنه طالب كل المخالطين له خلال الأسبوع الماضي، بالعزل المنزلي.

ولم تمر ساعات حتى أعلنت الفنانة نشوى مصطفي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، قبل قليل، ورغم أنها لم تشارك في مهرجان الجونة.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت الفنانة: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش.. خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وكانت الفناتة أيتن عامر، أثارت الجدل بمنشورها الأخير، الذي قالت فيه: "ليه لسه ما أعلنوش لحد دلوقتي؟".

- تواصلت "الوطن" مع سميح ساويروس، رجل الأعمال، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، لمعرفة تطورات إصابات ضيوف المهرجان من صناع سينما وفنانين وغيرهم، إلا أنه نفى الأخبار المتداولة كافة بشأن هذه الإصابات، مشددا على أن المهرجان لم يسجل حالة واحدة، بالإشراف مع وزارة الصحة.

وقال "ساويروس"، إنه كان يتابع الإجراءات والفعاليات بنفسه؛ لأن الوضع هذه السنة مختلف تمامًا عن الأعوام الماضية، لذلك كان يتواجد في الفعاليات كافة.