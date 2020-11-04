نادر حمدي ينشر صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب: "الهضبة"

نشر الموزع الموسيقي وعضو فرقة "واما" نادر حمدي صورة تجمعه بالمطرب عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك على غرار التعاون الأخير بينهما.

واكتفى حمدي بالتعليق عليها: "الهضبة عمرو دياب".

نادر حمدي عن عمرو دياب: "بشوفه أسطورة حية" بها مستقبل وحاضر وتاريخ

نشر الفنان نادر حمدي عضو فريق واما، صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب أثناء احتضانه، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حمدي"، "أنا لما بشوف الراجل ده، بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم، أنا أسف طبعا بس بجد بشوفه أسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشي على الأرض، ولسه بيمدنا بعطائه اللي أنا ماشفتش زيه في مطرب آخر، عشان كده بقّدر كل خطوة، وكل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض".

وتابع: "لو شايفين الصورة هتلاقوني (متشعلق) فيه مش حاضنه، علشان ده إحساسي ناحية الأغنية المصرية، وهو ممثلها، لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده، كان زماننا ما بنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل أنواع الفن، بس أحنا بنسعى للتحضر ولتحسين الذوق العام، وربنا يقدرنا جميعا، عمرو دياب أنا قولت اللي ماحدش قاله، وعملت اللي ماحدش عمله".

كان فريق واما، أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا"، الجديد لفريق واما، الذي يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، المكون من الفنانين نادر حمدي، أحمد فهمي، محمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002، مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات، بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

بالصور نادر حمدي في عمل فني مع "الهضبة": "ترقبوا"

نشر الفنان نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، مجموعة من الصور مع الفنان عمرو دياب، معلنا تعاونهما في أعمال فنية جديدة.

وعلق حمدي على الصور: "ترقبوا"، ولم يوضح طبيعة التعاون الفني، وما إذا كان سيلحن للهضبة أم يغني معه.