نادر حمدي عن عمرو دياب: بيشتغل كأنه منجحش

نشر الموزع الموسيقي وعضو فرقة "واما" نادر حمدي صورة تجمعه بالمطرب عمرو دياب خلال إحدى الحفلات معلقًا: "إنسان رمز الاجتهاد والإخلاص في العمل بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كده".

وتعاون نادر حمدي مع الفنان عمرو دياب في عدد من الأغنيات في ألبوماته السابقة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

واحتفل الفنان عمرو دياب، بمرور 20 عامًا على إصدّار ألبوم "تملي معاك" يوم الخميس الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان ألبوم "تملي معاك" قد حقق نجاحًا كبيرًا فور إصدّاره عام 2000، وظلت أغنياته يرددها جمهور عمرو دياب حتى الآن، وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين مثل مجدي النجار، وبهاء الدين محمد، وعمرو مصطفى، وعصام كاريكا، وشريف تاج، وأمير طعمية وأيمن بهجت قمر.