مجازاة 5 موظفين باستاد القاهرة بسبب مديونية الأهلي واتحاد الكرة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام مسئول و4 محامين بهيئة ستاد القاهرة، بالإهمال الجسيم بالعمل، وإبلاغ المُحال الأول لمحام بالإقرار بسداد مديونية النادي الأهلي على الرغم من عدم السداد والإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام جلسة الخبراء بالمحكمة، كما قعد عن تقديم ملف مديونية اتحاد الكرة.

وتضمن الحكم مجازاة "ي.ع" مدير عام الإدارة القانونية بهيئة ستاد القاهرة بعقوبة اللوم، وأجلت المحكمة موعد العلاوة الدورية لمدة 3 أشهر لكل من كبير محامين بالإدارة القانونية، ومحامين، وخصمت أجر 5 أيام من راتب محام بذات الإدارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الإهمال في العمل والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية في الأعمال الموكلة إليهم في الفترة من عام 2016 حتى 2018.

وقعد المُحال الأول، عن تقديم الملف الخاص بمديونية الاتحاد المصري لكرة القدم، والمقدرة بمبلغ 5813139,6 جنيه، وذلك حال طلب الملف من أعضاء التفتيش الفني أثناء تواجدهم بالإدارة القانونية لإجراء التفتيش المفاجئ على الإدارة لمعرفة وجود دعوى قضائية من عدمه، وقام بإبلاغ محام بالإقرار أمام الخبراء في دعوى قضائية، بسداد مديونية النادي الأهلي على الرغم من عدم السداد والإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام جلسة الخبراء.

ونُسب إليه أيضًا، الإهمال الجسيم في العمل بالسجلات الموجودة بالإدارة ومنها سجل الفتاوى، سجل التظلمات والشكاوى، سجل قيد القضايا المبتدأة، سجل الطعون، سجل إجراءات التنفيذ ضد وصالح، سجل قضايا تحت الرفع، سجل لجان فض المنازعات، سجل قيد الأعمال القانونية الأخرى، دفتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين، سجل الحفظ العام، سجل القضايا الموقوفة والمشطوبة فيها سير الخصومة.

وقعد الثالث عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمديونية على شركة بمبلغ 26 ألف جنيه لصالح الهيئة وذلك منذ تاريخ الإحالة عام 2017، حتى تاريخ إجراء التفتيش على الإدارة القانونية.

وأقر الرابع على خلاف الحقيقة بتسوية المديونية الخاصة بالنادي الأهلي، والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و931 ألفا و740 جنيها، وذلك في الدعوى رقم 4029 لسنة 2016 دون عرض مذكرة بالرأي على السلطة المختصة التي تفيد هذا الاتفاق.

بداية الواقعة، بإجراء إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، تفتيشا مفاجئا عام 2019 على أعمال أعضاء الإدارة القانونية بهيئة ستاد القاهرة عن الفترة 2016 حتى 2018، وأعدت تقريرا عن وجود مخالفات للمحالين، ووافق وزير الشباب والرياضة على الإحالة بصفته الوزير المختص في أكتوبر 2019.