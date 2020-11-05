الأجندة الثقافية اليوم.. 4 حفلات من "الموسيقى العربية" والفنون والحياة

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الخميس 5 نوفمبر، بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تستمر فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ29 حيث يقام 4 حفلات، بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها في الثامنة مساء.

ويشهد، مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي من فاصلين يحيي الثاني أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر ويسبقه فاصلاً لكل من عازف الجيتار الاردني وحيد ممدوح والمطربة سوما.

وعلي مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلاً بمشاركة المطربين احمد نافع ، ابراهيم فاروق، نهاد فتحي، نهي حافظ، أحمد سعيد.وتمتد اجواء المهرجان الي اوبرا الاسكندرية فعلي مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايستروهشام نبوى ويسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ويتضمن فاصلين، يحيي الفاصل الثاني المطرب أحمد سعد، يسبقه فاصل لكل من مروة حمدي، مصطفى سعد، ياسر سعيد، أمير رفاعي، ولاء طلبة ومحمد الخولي وعازف العود وليد سلامة.

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة صباحاً على المسرح الصغير حيث يناقش محور تجارب فنية فى الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار (مصر) مقرراً، الباحث نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور عزيز الورتاني (تونس)، الباحث ابراهيم قاسم هادي حمادي (العراق)، الباحث علي خصاف زوير( العراق) ويعقبها اعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة بعنوان: "الفنون والحياة اليومية" للدكتورة سلوى الغريب، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتور دليلة الكرداني، وذلك فى الساعة السابعة مساء.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات: "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.