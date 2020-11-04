تكليفات رئاسية بتفعيل الاستثمارات "المصرية – السعودية" وتذليل أي عقبات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة نيوم، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي عصام بن سعيد، والسفير السعودي، والزملاء من صندوق الاستثمار السعودي، ومشروع نيوم، بالنيابة عن كل الزملاء في الحكومة المصرية.

وأكد أن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.

من جانبه تقدم الوزير السعودي عصام بن سعيد بالشكر لرئيس الوزراء، والحضور، مؤكدا أن زيارته إلى بلده الثاني مصر، تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معا على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.

كان "مدبولي"، قد ترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجها في هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوها إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح في تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيرا إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء في دولة العراق.