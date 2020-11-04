"مدبولي" يتابع توفر أدوية "كورونا".. و"المصري": المخزون يكفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتلقى «مدبولى» تقريراً من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بياناً بالأدوية المتوفرة خلال أكتوبر الماضى، بالتنسيق مع هيئة الدواء. وقال «المصرى» إن الكميات المتوافرة كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية.

"زايد" تبحث مع سفير الصين سير التجارب الإكلينيكية لإنتاج لقاح علاج الفيروس وتوفيره في مصر

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأول، السفير الصينى لدى مصر «لياو لى تشانج»، بالوزارة، لمناقشة سير التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح الصينى لفيروس كورونا التى يتم إجراؤها فى مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات والتعاون فى تصنيعها حال ثبوت فاعليتها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الاجتماع تناول نتائج التعاون فى تصنيع لقاحات كورونا والخطوات المستقبلية لتوفير كميات منه فور ثبوت فاعليته، بجانب مشاركة مصر فى المبادرة الصينية الدولية الرامية لتسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول المختلقة خلال فترة الوباء، لافتاً إلى أن الوزيرة دعتهم إلى عقد لجنة ثنائية مشتركة بين الجانبين المصرى والصينى لعرض فنيات المبادرة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى المنشآت التعليمية إلى 75 حالة بين 25 مليوناً بين تلاميذ ومعلمين وإداريين وقائمين على العملية التعليمية، لافتاً إلى أن الوضع الصحى بالمدارس مطمئن. وكشف مصدر من وزارة الصحة عن أن الـ75 مصاباً بالمنظومة التعليمية حالتهم جيدة، وأعراضهم طفيفة.