غرامة وغلق المنشأة.. قرارات الحكومة الجديدة بشأن مستجدات فيروس كورونا

مع بدء زيادة أعداد فيروس كورونا المستجد، شددت الحكومة المصرية توجيهاتها على جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والذي تم إجراؤه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الأسبوعي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، كالتالي:

1- شدد رئيس الوزراء على الوزراات والجهات المعنية بضرورة فرض الإجراءات الاحترازية، والتشديد على الغرامة واتخاذ اللازم من الإجراءات في حال عد الالتزام بارتداء الكمامة، بفرض الغرامة على المخالفين لارتدائها بقيمة مالية تقدر بـ4 آلاف جنيه.

كما وجه تعليماته لوزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، كما شدد على ألا يكون هناك تهاون مع المواطنين في حال المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

2- غلق أي من المنشآت السياحية أو التجارية أو الرياضية التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها، وحسب تعليمات الوحدات المحلية.

3- وافق رئيس مجلس الوزراء على مد خدمة 502 طبيب بشري، بوظيفة أخصائي طب بشري، بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، وحدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، في إطار الحرص على استمرار المنظومة الصحية في التمتع بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وذلك لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

4- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول غلق المدارس والجامعات بداية من منتصف نوفمبر الجاري، كما أكد على انتظام الدراسة بكل المدارس والجامعات بشكل طبيعي، مع متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس.

وكانت قد قدمت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق خطة مقترحة لمجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، والتي ستكون في الغالب الساعة 12 منتصف الليل للمقاهي والمطاعم وتبدأ من العاشرة مساء لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية، وفق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "ON".