هطول أمطار على كفر الشيخ ..والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت محافظة كفر الشيخ، لهطول أمطار على المناطق الشمالية، قبل قليل، ما أدى إلى غرق الشوارع، ودفعت الوحدات المحلية، بسيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية.

وأعلن جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية، بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وشدّد المحافظ على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، وإصدر تعليماته بالحيطة والحذر الدائم، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من الشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأعلن عدد من رؤساء المدن، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الميادين والشوارع الرئيسية وأمام المدارس، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى، والتنسيق مع شبكات المياه للدفع بمعداتها للمساهمة في شفط المياه المتراكمة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة الأطفال بالابتعاد عن المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق حرصاً على سلامتهم و.