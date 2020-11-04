منى عبدالغني تشارك الفنان أحمد إبراهيم غناء "مال القمر ماله"

شاركت الإعلامية منى عبدالغني الفنان أحمد إبراهيم، في أداء أغنية "مال القمر ماله"، وذلك خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه "عبدالغني"، والإعلامية سهير جودة، على شاشة "cbc".

وأدى الفنان أحمد إبراهيم مجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها "اتقدم آه اتقدم"، وأغنية "شايلك في قلبي يا مصر"، و"مابتنسيش"، كما أدى عدداً من الأغاني لمطربين آخرين، مثل "رجعوني عينيك"، و"مال القمر ماله"، كما أدى أغنية "يا مصر انت الروح"، وهي آخر ما كتب الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وآخر ما لحن الموسيقار الراحل جمال سلامة.

وروى "إبراهيم" ذكرياته في المعهد، حيث كان حافظا لأغاني التراث جيدا، وكان عندهم قصيدة صعبة، وهي "ليس للبراق عينا"، وحينها كان هو يدرسها للآخرين بدلا من المدرسين، نظرا لإجادته لحفظ القصيدة.

وخلال أحداث الحلقة، قدمت الشيف "هدير" هدايا إلى الإعلامية منى عبدالغني، والإعلامية سهير جودة، بمناسبة عيد "الفلانتين"، كما قدمت وجبة فيليه بالكريمة والبقدونس.

يذكر أن الفنان أحمد إبراهيم، حاصل على دكتوراه في الفنون من أكاديمية الفنون، واعتمد مطربا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري دون اختبار، وهو يعتبر آخر اكتشافات الموسيقار الراحل محمد الموجي، وتبناه الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وأنتج له في شركته "صوت الفن" العديد من الأغاني.

شارك إبراهيم في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وغنى العديد من الألحان الدينية، منها "المسحراتي" التي قدمها بشكل جديد، وحاول إحيار التراث وحفظه بشكل جيد، وقدم تراث الأغنية المصرية بشكل جديد في الألفية الثالثة، ومن أشهر الأغاني التي قدمها أغاني فيلم "النمر الأسود"، وهي: "اتقدم"، و"شايلك في قلبي يا مصر"، و"اتفتح الباب"، كما قدم أيضا أغاني مسلسلات: الهاربة، وبيت الجمالية، وفرط الزمان، وعصر الأئمة، وشارك في معظم دورات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية وتم تكريمه في المهرجان التاسع عشر، وفي عام 2014 تولى رئاسة اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، وكُرم في المهرجان التاسع عشر بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.