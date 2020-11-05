حكاية وفاة طالبة ومعلمة في توقيت واحد.. "جمعهما طابور الصباح"

خلال اليوم الأول من الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد شاء القدر أن تتوفى معلمة وطالبة في توقيت واحد باختلاف المحافظات الأولى من الدقهلية والأخرى من الجيزة، جمعها القدر أن يتوفون وهم في واقفون في طابور الصباح كلا منهن في مدرستها.

في محافظة الدقهلية وتحديدًا في قرية أويش الحجر بمركز المنصورة، سقطت المعلمة "نبيلة عبد القادر خيال" خلال وقوفها في طابور الصباح على أرض مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، ووفقًا لرواية زملائها فإن "ميس نبيلة" والتي تبلغ من العمر 58 عامًا، فإن سقوطها كان فجأة، وبمساعدة زملائها تم نقلها إلى مركز طب الأسرة، وللأسف هناك أكد عدد من الأطباء وفاتها بسبب السكتة القلبية التي أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث أنها لم تظهر على "نبيلة" أية أعراض مرضية قبل وفاتها.

وقال أحمد زكريا، مدير مدرسة عمر بن الخطاب، إن نبيلة كانت بالفعل نموذج في عملها بالمدرسة، وكانت محبوبة من الجميع سواء طلاب الذين كانوا يقبلون بشكل كبير على فصلها أو زملائها في المدرسة التي كانت تربطها بهم علاقة طبية، وأوضح "زكريا" أنه تم تكريمها خلال العام الماضي، حيث حصلت فيه على المعلمة المثالية.

وفي مدرسة نجيب محفوظ الاعدادية بنات والتي تتبع إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، وبعد انتهاء طابور الصباح مباشرة وأثناء توجهها إلى الفصل الدراسي أغمى على داليا أحمد مصطفى الطالبة بالصف الأول الإعدادي، وتم نقلها على الفور إلى الغرفة الصحية داخل المدرسة.

تم استدعاء أحد الأطباء من مستشفى البراجيل، وبعد فحصها والكشف عليها أكد أنها فارقت الحياة، ووفقًا لرواية رمضان أبو عطوان، رئيس مجلس آباء مدرسة البراجيل الابتدائية، وعضو مجلس أمناء مستشفى أوسيم المركزي، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أنه تم تحويل "داليا" إلى مستشفى أوسيم المركزي من أجل معرفة سبب الوفاة، وأكد أن والدتها قالت إن الطالبة كانت تُعاني من كهرباء زائدة بالمخ، وبالفعل تم تركيب قوقعة لها المخ منذ سنوات، حيث كانت تُعاني "داليا" من ضعف سمعي بالإضافة إلى تأخر في حالتها الصحية.

ونعى الدكتور خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال صفحة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع التواص الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الطالبة "داليا" نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.