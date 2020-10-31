مدير مدرسة المعلمة المتوفاه بـ"طابور الصباح" يروي تفاصيل الواقعة

سادت حالة من الحزن داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر وفاة معلمة في طابور الصباح بسكتة قلبية مفاجئة.

لحظات وفاتها رصدها أحمد زكريا بشار، مدير المدرسة قائلا: "كنا في طابور الصباح الساعة الثامنة إلا 5 دقائق، وجاءت لي "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال، وتحدثت معي كلمتين في موضوع خاص، وبعد أن ابتعدت عني خطوتين فقط، وقعت مكانها، فأبلغنا الإسعاف، فأكد المسعف وفاتها، كما أكد طبيب من الصحة، أيضا الوفاة، وبدأنا في إبلاغ أبنائها وتخذنا الإجراءات اللازمة للدفن".

وأضاف بشار لـ"الوطن"، أنها كانت نموذج للمعلمات في عملها، وكان أولياء الأمور يحبون أن تكون هي معلمة أبنائهم، بل كانوا يطلبون التحويل للفصل الذي تدرس له "مس نبيلة" وكان دائما فصلها يكون أكبر فصل في عدد التلاميذ، وكانت علاقتها طيبة بجميع الزملاء.

وأشار إلى أنها تم تكريمها العام الماضي كمعلمة مثالية، وعلى الرغم من أنها ضمن أكبر المعلمات سنًا، إلا أنها كانت تفضل العمل مع التلاميذ الصغار، حيث لا تألوا جهدًا في تعليم التلاميذ وتعتبرهم جميعا أبنائها.

وقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بخالص التعازي لأسرة نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال، المعلمة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة، التي وافتها المنية صباح اليوم فى بداية اليوم الدراسي.

وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية، علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفاة، والمبادرة بسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بها، مشيرًا إلى اعتبار وفاتها إصابة عمل، حرصًا على حقوق ومستحقات أسرتها وذويها.

وفي السياق ذاته، تقدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقيادات المديرية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأكد شهود العيان أن المعلمة تُدعى "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال"، 58 سنة، مقيمة بقرية كفر الشنهاب، وخلال الطابور سقطت فجأة علي الأرض، ونقلها زملاؤها إلى مركز طب الأسرة بقرية أويش الحجر ليؤكد الأطباء وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر "سكتة قلبية"، مؤكدين أنه لم يظهر عليها أي أعراض قبل وفاتها، وجرى استخراج تصريح الدفن من مركز طب الأسرة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بوفاة معلمة فصل أثناء اليوم الدراسي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية بسبب سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.