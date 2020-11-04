"الجيران أنقذوهما ".. التفاصيل الكاملة لواقعة تعذيب طفلي قليوب

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام عامل بتعذيب طفلي زوجته بضربهما وتقييدهما بالسلاسل في قليوب، أن جيران الأسرة أنقذوا الطفلين من بطش زوج الأم، واصطحبهما اثنان منهم إلى قسم الشرطة وحررا محضرًا بالواقعة، وبالكشف الظاهري على الطفلين تبين وجود إصابات وسحجات و كدمات متفرقة بالجسد.

واتهم المبلغان "د.ع.د" 24 عامًا، والدة الطفلين "ع.م.ع" 6 سنوات و"ح.م.ع" 4 سنوات، وزوجها "ه.م.ف" 27 عامًا، عامل بمداومة التعدي على الطفلين بالضرب و إحداث إصابتهما، وألقت أجهزة الامن القبض عليهما وبسؤال الزوجة أقرت بزواجها عرفيا من المتهم وأنه دائم التعدي على نجليها لرفضه تواجدهما بالشقة، مشيرة إلى أن ذلك كان يحدث وهي خارج المنزل.

وبمواجهة المتهم، أقر بالواقعة وبرر جريمته بأنه كان يؤدبهما بسبب إفتعالهما المشاكل، فيما قالت الدكتورة سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومى للطفولة بالقليوبية، إن الواقعة تعود لتاريخ 10 أكتوبر الماضى وليست حديثة، وقررت النيابة فيها بحبس زوج الأم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت "ترك"، أن الواقعة جرى كشفها إثر ورود بلاغًا لفرع المجلس القومى للطفولة بقليوب، أفاد بقيام "ه. م" موظف، مقيم بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمدينة قليوب، بتعذيب طفلى زوجته "د. ع"، بالضرب المبرح وتوثيقهما بالسلاسل الحديدية لمدة طويلة، دون تدخل الأم.

وتابعت، أنه تم التحرك على الفور وإبلاع قسم شرطة قليوب، وضبط الزوج واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى بشأن أثار التعذيب الذي تعرض له الطفلين، مشيرة إلى أخذ تعهد على جد الطفلين لأمهما، وإيداعهما بحضانته لرعايتهما وتقديم اللازم لهما، فيما تم إخلاء سبيل الأم من سراى النيابة.

وكانت منطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، قد شهدت واقعة مؤسفة حيث تجرد زوج أم من مشاعر الرحمة، وعذب طفلين لم يتخط عمرهما الست سنوات، بالضرب المبرح وتوثيقهما بالسلاسل، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.