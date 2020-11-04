"القومي للطفولة": تسليم طفلي قليوب المعذبين لجدتهما بعد حبس المتهم

قالت الدكتورة سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومى للطفولة بالقليوبية، إن واقعة تعدى زوج على طفلي زوجته بمنطقة "عزبة عبد الله باشا" التابعة لمركز ومدينة قليوب، تعود لتاريخ 10 أكتوبر الماضى وليست حديثة،مؤكدة أن النيابة قررت حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت "ترك"، أن الواقعة تم كشفها بمجرد ورود بلاغ لفرع المجلس القومي للطفولة بقليوب برئاسة الدكتورة شيماء عبد الله، وأفاد البلاغ بقيام "ه. م" موظف، مقيم بمنطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمدينة قليوب، بتعذيب طفلى زوجته "د. ع"، "6 سنوات" و"4 سنوات"، بالضرب المبرح وتوثيقهما بالسلاسل الحديدية لمدة طويلة، دون تدخل الأم، ما تسبب في البكاء الشديد للأطفال طوال فترة التعذيب.

وتابعت، أنه تم التحرك على الفور وإبلاع قسم شرطة قليوب، وضبط زوج الأم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه، لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى بشأن التعذيب الذي تعرض له الطفلين، لافتة إلى أن الأم أكدت في تحقيقات النيابة أن الزوج كان يتعدى على الأطفال خلال فترة تواجدها بالخارج، ولم تكن تعلم بالواقعة.

وأشارت، إلى أخذ تعهد على جد الطفلين لأمهما، وإيداعهما في حضانتها لرعايتهما وتقديم اللازم للطفلين، وجرى إخلاء سبيل الأم من سراي النيابة.

وكانت منطقة عزبة عبد الله باشا التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية،شهدت تجرد زوج أم بمنطقة عزبة من مشاعر الرحمة، بتعذيب طفلين لم يتخط عمرهما الست سنوات بالضرب المبرح وتوثيقهما بالسلاسل، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.