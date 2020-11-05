نجل ميار الببلاوي: والدتي في العناية المركزة بعد تغيير دعامة بالقلب

كشف محمد، نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد نشره صوراً لها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقال محمد، لـ "الوطن"، إن والدته سافرت إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، مضيفاً أنها ما زالت محتجزة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى إلى الآن.

وطالب نجل الفنانة محبي والدته بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

وكان محمد قد نشر صوراً لوالدته علي سرير المرض، وعلق عليها قائلاً: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم" وذلك من دون أن يوضح طبيعة المحنة الصحية التي ألمت بوالدته.

وعانت الببلاوي من آلام شديدة أرجعتها إلى عرق النسا قبل 4 أيام وفقاً لما كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، حيث تساءلت قائلة: هو عرق النسا دا ألمه مميت أوى؟ كده النهارده حسيت بألم رهيب من الصبح لحد دلوقتى، وأنا حرفيا رجلى بتتقطع.

وقد درست ميار الببلاوي بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، حيث بدأت حياتها الفنية كفتاة اعلانات، ومنها انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح، عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها "أبوحنيفة النعمان، أجنحة الشمس، رد قلبي، سور مجري العيون، الناصر صلاح الدين، سعد وإخواته" وغيرهم من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.

وعلى صعيد السينما، شاركت في عدد من الأفلام، أبرزها "زوجتي والذئب، إنذار بالطاعة، ديسكو ديسكو، يا تحب يا تقب، دماء على الثوب الأبيض"، كما قدمت عدداً من المسرحيات، ومنها "عالم قطط، ليلة فل، بلاش كدة".

وكانت ميار الببلاوي قد فجعت بوفاة شقيقها في يوليو الماضي، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلة: معرفش إنك هتسبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني.