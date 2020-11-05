بايدن يتحدث كرئيس ويعلن عودة أمريكا لاتفاقية الطقس.. وترامب يلجأ للقضاء

أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه "كرئيس للولايات المتحدة" سينضم هو وادارته لاتفاقية المناخ على حد زعمه.

وكتب جو بايدن على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اليوم غادرت إدارة ترامب رسميا اتفاقية المناخ، وفي غضون 77 يوما بالظبط ستنضم إليه مرة أخرى إدارة بايدن".

من جهة أخرى رفع الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب دعوى ثانية لإيقاف فرز الأصوات في بنسلفانيا.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.