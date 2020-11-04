تنبأت بفوز ترامب في 2016.. "العدوي": شركة استطلاع تتوقع بايدن رئيسا

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلوم السياسية، إن شركة "ترافيلر" الأمريكية المسئولة عن استطلاعات الرأي العام الأمريكية، هي الأدق لمعرفة الفائز في الانتخابات الأمريكية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب.

وأضاف "العدوي" خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" أن هناك 11 ولاية أمريكية لم يتم الحسم فيها لكن بحسب الشركة فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز في أغلب هذه الولايات بينما لم تحسم الجدل في ولاية أريزونا التي ما زالت ترى إمكانية فوز ترامب بها رغم أن التصويت في صالح بايدن.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الشركة الأمريكية هي الوحيدة التي أعلنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفوز في انتخابات عام 2016 رغم أن أغلب الاستطلاعات كانت تشير إلى فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتشهد الانتخابات الأمريكية حضورا كثيفا للتصويت لم تشهده الولايات المتحدة منذ 120 عاما، وسط تصريحات لترامب بنيته اللجوء إلى المحكمة العليا في أمريكا بسبب رفضه مد فرز الأصوات التي جاءت عبر البريد.