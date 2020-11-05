مركز إديسون للأبحاث: بايدن يتقدم بعد فرز 86% من أصوات نيفادا

نقلت "دوتشيه فيلله" عن مركز إديسون للأبحاث، أنه بعد فرز 86 في المئة من الأصوات في ولاية نيفادا الحاسمة، حصد ترامب 48.7 في المئة من الأصوات مقابل 49.3 في المئة لبايدن.

نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبدأ في تقليص الفارق في أريزونا، وأنه يتقدم في ولاية كارولينا الشمالية بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات.

ومن جهة أخرى أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه "كرئيس للولايات المتحدة" سينضم هو وإدارته لاتفاقية المناخ على حد زعمه.

وكتب جو بايدن على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اليوم غادرت إدارة ترامب رسميا اتفاقية المناخ، وفي غضون 77 يوما بالظبط ستنضم إليه مرة أخرى إدارة بايدن".

وفي سياق متصل رفع الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب دعوى ثانية لإيقاف فرز الأصوات في بنسلفانيا.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.