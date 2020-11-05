"أكلوا وجبة سمك".. إصابة أسرة من 8 أشخاص بتسمم في كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، إثر تناولهم وجبة سمك، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعدها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضرا بالواقعة.

واستقبل مستشفى السلامة التخصصي بمدينة سيدي سالم، 8 مصابين من أسرة واحدة، بينهم 7 أطفال بحالات تسمم، بعد تناول وجبة سمك، وجرى بعد نقلهم إلى مستشفي كفر الشيخ العام.

وذكر مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح له، أن المصابين جميعهم من أسره واحدة، بينهم 7 أطفال، وأنه جرى نقلهم من مستشفي السلامة التخصصي بمدينة سيدي سالم، إلى مستشفى كفر الشيخ، عبر سيارات الإسعاف لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وعقب فحص بياناتهم، تبين أنهم: سامية محمود عبدالقادر، 33 عاما، وشزار رمضان محمد أحمد، 11 عاما، وعبدالرحمن رمضان محمد أحمد، 11 عاما، وريماس رمضان محمد أحمد، 14 عاما، وريوان رمضان محمد أحمد، 17 عاما، ودينا رمضان محمد أحمد، 6 سنوات، وروميساء رمضان محمد أحمد، 5 سنوات.

تبين أنهم تناولوا وجبة سمك، وبعدها شعروا بحالة غثيان ومغص في البطن؛ فذهبوا لمستشفى تخصصي قريب منهم، فحولهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى التعامل طبيا، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.