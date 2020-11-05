"الخشت" يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية وتحويل المخالف للتحقيق

وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى منع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد، على عمداء الكليات رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وكلّف"الخشت"، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة، الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تم تطبيقها العام الماضي "الفصل الدراسي الثاني"، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدين منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون ارتداء كمامة للحرم الجامعي، فضلاً عن تفعيل آلية الثواب والعقاب في حال مخالفة الإجراءات الموضوعة التي تحقق السلامة والمحافظة على الجميع من أي أضرار، بالإضافة إلى تطبيق التعليم الهجين، تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي وتماشيًا مع متطلبات العصر الحديث في الخدمة التعليمية المقدمة وجودتها.