عمرها يوم واحد.. العثور على جثة رضيعة في القمامة بأسيوط

عثر أهالي مركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر يوم واحد وسط المخلفات، أمام المعهد الأزهري بالبندر دائرة المركز.

وجرى نقل جثة الرضيعة إلى مستشفى الساحل المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة مولودة ملقاة وسط المخلفات "القمامة" أمام المعهد الأزهري بالبندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ أن الجثة لطفلة عمرها يوم واحد ملفوفة وملقاة وسط القمامة وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي.

يشار إلى أنه لا يمر شهر إلا ويتم العثور على طفل حديث الولادة ملقى بالشارع أو وسط المخلفات في أسيوط، ففي شهر أغسطس الماضى عثر عدد من أهالي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى أمام مقلب القمامة بجوار مخزن الأنابيب ملفوف بقطعة من القماش، ولا يوجد معه أي أوراق تدل على أهليته وجرى نقله إلى إحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن بأسيوط.

في شهر سبتمبر الماضي كان قد عثر أهالي شارع "الجلاء" في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، على طفل حديث الولادة ملقى أمام مقر جمعية تنمية المجتمع، وجرى تسليمه إلى الشرطة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.