عثر أهالي منطقة شارعي بنك مصر، والسكة الجديدة بمدينة المنصورة، الليلة على جثة "متسول" مجهول الهوية ملقاه بأرض فضاء وسط القمامة بالشارع.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثانِ المنصورة، بورود بلاغًا من أهالي منطقة شارع بنك مصر بعثورهم على جثة شخص مجهول الهوية بجوار القمامة بالشارع .

انتقل ضباط المباحث القسم، بإشراف المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره، وأكد أهالي المنطقة أنه "متسول"، ودائم التواجد والتردد على المنطقة، وأنه كان يجلس في المكان ثم فوجئوا بوجود جثته بجوار القمامة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحرياتها حول الواقعة وتحديد هويته.