جامعة الزقازيق تكشف مصير الطبيب المتهم بالتحرش حال ثبوت إدانته

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة ستنتظر ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة العامة تجاه الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة، في أثناء استقلاله "ميكروباص"، للبت في أمره وعلاقته بالمستشفيات والجامعة، مشيرا إلى أنَّه في حالة ثبوت إدانته، فسيحال إلى الشؤون القانونية ومجلس التأديب؛ لاتخاذ ما يلزم تجاهه وفقا للقانون.

وأضاف شعلان، لـ"الوطن"، أنّ عقوبة مجلس التأديب في مثل هذه الوقائع حال ثبوت إدانتها، قد تصل للفصل النهائي من العمل والجامعة، مشيرا إلى أنّ المتهم ما زال يعمل طبيبا مقيما بالمستشفيات، قسم "النساء والتوليد"، ويتمتع بسمعة طيبة وحسنة خلال فترة عمله بالمستشفيات الجامعية، ولم يسبق اتهامه أو تقديم أي شكاوى ضده خلال فتره دراسته أو عمله بالجامعة.

وتابع رئيس جامعة الزقازيق، بأنّ الواقعة حدثت خارج الجامعة، وأُحيلت للنيابة العامة للتحقيق والبت فيها، وتحرر محضر لها رقم 6538 إداري، قسم ثان الزقازيق.

وبشأن تحقيقات مجالس التأديب، قال شعلان، إنّه حال إدانة الطبيب من قبل النيابة العامة، يتم التحقيق معه في ضوء ما يرد من النيابة العامة ووفقا للحالة، موضحا أنّ القانون أوضح جميع العقوبات.

وبيّن أنّ مجلس التأديب بالجامعة يتكون من مستشار من مجلس الدولة، وعميد كلية الحقوق ونائب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالشأن.

وانتشر فيديو عبر موقع فيس بوك، أمس، لعدد من الأهالي وهم يلقون القبض على شخص، يعمل طبيبا بمستشفات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بفتاة، أثناء استقلاله وسيلة نقل "ميكروباص"، ما أدى إلى صراخ الفتاة واستنجادها بالمارة.

رئيس الجامعة: طبيب واقعة التحرش يتميز بسمعته الطيبة

كان الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أكد أنَّ الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة "ميكروباص" يعمل في المستشفى منذ 6 سنوات، ويتميز بسمعته الطيبة، مشيرا إلى أنه سأل زملاء الطبيب بعد معرفته بالواقعة، وأنهم أجمعوا أن الطبيب المتهم سمعته طيبة.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أنَّ الجامعة تنتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة، لكي تتأكد من ثبوت إدانته أم لا، مشيرًا إلى أنَّه عند إدانة الطبيب وثبوت اتهام فعل عمل "غير أخلاقي"، ستتخذ الجامعة ضده الإجراءات القانونية إمَّا بإحالته إلى مجلس التأديب، أو غيرها من طرق التحقيق القانونية.

وأشار شعلان إلى أنَّ الجامعة أرسلت محامٍ عينته للطبيب لحضور التحقيقات معه في النيابة، مؤكدًا أنَّه حينما علم بالواقعة خاطب الجهات المختصة بالكلية والمستشفيات لمعرفة سلوك الطبيب.

وشدد رئيس الجامعة على أنَّه لا أحد يستطيع إصدار أي حكمٍ على أي شخص، أو يسيء له أو يتهمه إذا لم تثبت إدانته بموجب القانون ، مشيرًا إلى أنَّه عند ثبوت الواقعة، ستشكل الجامعة مجلس تأديبٍ من قِبل الشؤون القانونية، من أجل البت في أمر الطبيب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.