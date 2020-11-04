رئيس جامعة الزقازيق عن "الطبيب المتحرش": معانا من 6 سنين وسمعته طيبة

في أول تعليق له على اتهام أحد الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق بالتحرش بفتاة داخل سيارة "ميكروباص"، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إن الطبيب المذكور يعمل بالمستشفى منذ 6 سنوات، ويتميز بسمعته الطيبة بين زملائه.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، في تصريحات لـ"الوطن" قائلاً: "بعد علمي بالواقعة، سارعت بسؤال زملائه عن سلوكه وأخلاقه، وأجمعوا على أن سمعته طيبة"، مؤكداً أن الجامعة تنتظر نتائج التحقيق التي تجريها النيابة العامة، للتأكد من ثبوت إدانته من عدمه.

ولفت "شعلان" إلى أنه في حالة إدانة الطبيب بارتكاب واقعة القيام بعمل "غير أخلاقي"، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بإحالته إلى مجلس تأديب، أو غيرها من طرق التحقيق القانونية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بإرسال محام من قبلها لحضور التحقيقات مع الطبيب في النيابة، موضحاً أنه بمجرد العلم بالواقعة تم مخاطبة الجهات المختصة بالكلية والمستشفيات لتبين سلوك الطبيب.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أنه لا أحد يستطيع أن يصدر حكماً على أي شخص أو إساءة أو اتهام ما لم يتم ثبوت الإدانة بموجب الققانون وبمعرفة الجهات المختصة، موضحاً أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم تشكيل مجلس تأديب والشئون القانونية للبت في أمر الطبيب واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

وقررت نيابة قسم ثاني الزقازيق حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، تجاه إحدى الفتيات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكتب "عملاً غير أخلاقياً"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباع باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.