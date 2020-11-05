استكمال تصوير الأفلام في أوروبا رغم موجة كورونا الثانية

على الرغم من معاناة العديد من دول أوروبا في الفترة الحالية، بسبب الموجة الثانية لكورونا، إلا أن صناع السينما لم يعلنوا إيقاف تصوير وإنتاج الأفلام، حيث نجحت الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الموضوعة في الحفاظ على سلامة الممثلين وطاقم الأعمال إلى حد كبير، بحسب موقع Variety.

وتستمر عمليات التصوير هذا الشتاء في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وغيرها من الدول.

يعتبر استكمال التصوير في ظل انتشار كورونا، نجاحا كبيرا لصناعة السينما، خاصة وأنه في بداية الأزمة توقفت الكاميرات عن الدوران في كل مكان تقريبًا، نظرًا لعدم معرفة الكثير عن حماية طاقم الأعمال من الفيروس في ذلك الوقت، والذي تسبب في وفاة 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ارتفع حجم عمليات التصوير بشكل كبير في فرنسا، خاصة منذ يونيو، وذلك بعد أن أطلقت الحكومة الفرنسية صندوق تعويض بقيمة 116 مليون دولار، ليغطي المنتجين في حالة التأجيلات أو الإلغاء المتعلقة بكورونا.

في باريس، تضاعف عدد عمليات تصوير الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإعلانات التجارية؛ يقول ميشيل جوميز، رئيس Mission Cinema، وهي هيئة تقوم بتنسق الإنتاج في باريس: "لم يكن لدينا هذا العدد الكبير من التصوير في المدينة من قبل"، وأضاف: "لا توجد شاحنة واحدة متاحة للتأجير في الوقت الحالي".

وتم تصوير مجموعة من الأفلام في ألمانيا بينها Uncharted، وهو من بطولة توم هولاند ومارك والبيرج، وفيلم "The Matrix 4" لـ كيانو ريفز، والذي استأنف التصوير في برلين في أغسطس ومن المقرر الانتهاء منه هذا الشهر.

وعلى الرغم من القيود المفروضة في إيطاليا، فإن فيلم "المهمة المستحيلة 7" من إنتاج باراماونت سيستمر تصويره في فينيسيا.

وفي السويد، ظل حجم تصوير الأعمال ثابتًا، إن لم يكن أعلى من المعتاد، بسبب عدد من إنتاجات الدول الأخرى التي تم تصويرها داخل السويد.

واختتمت ستديوهات SF تصوير سلسلة Netflix الأصلية "Snabba Cash" في ستوكهولم الشهر الماضي.