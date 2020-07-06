بريطانيا تستثني توم كروز من الحجر الصحي لاستكمال "المهمة المستحيلة"

قررت الحكومة البريطانية إعفاء الممثل توم كروز وطاقم عمل فيلمه Mission Impossible 7، من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حيث من المقرر سفره لاستكمال تصوير الفيلم، وهو ما يسهل السماح لهوليود باستئناف إنتاج الأعمال المتوقفة بسبب "كورونا".

وتأتي هذه الخطوة بعد محادثة بين وزير الثقافة والرياضة والإعلام البريطاني أوليفر دودن وتوم كروز الأسبوع الماضي حول استئناف التصوير لأحدث أفلام سلسلة "المهمة المستحيلة".

الفيلم من بطولة توم كروز، ومن تأليف وإخراج Christopher McQuarrie وسيتم إعادة بدء التصوير في ستديوهات Warner Bros بالقرب من لندن.. ومن المقرر عرضه في 19 نوفمبر 2021.

ونشرت الحكومة البريطانية قائمة بالدول التي يمكن لمواطنيها دخول إنجلترا دون الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، لكن الولايات المتحدة لم تكن في تلك القائمة.

قال دودن: "إن أكبر الأفلام في العالم والبرامج التلفزيونية الراقية يتم إنتاجها في بريطانيا.. نريد أن تعود الصناعة مرة أخرى وإعفاء أعداد من طاقم العمل الأساسي والطاقم من الحجر الصحي هو جزء من التزامنا المستمر بإعادة تشغيل الكاميرات بأمان مرة أخرى".

وقالت الحكومة إن الإعفاء ينطبق فقط على طاقم العمل القادمين إلى إنجلترا مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.