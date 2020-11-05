لمشاهدة ما وراء الطبيعة.. طريقة إنشاء حساب على نتفليكس وأسعار الباقات

أعلنت منصة "نتفليكس" مواعيد عرض مسلسل ما وراء الطبيعية المأخوذ عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق، وأوضحت المنصة عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك، أنّه يتم عرض المسلسل اليوم في مواعيد 9 صباحا، 10 صباحا، 11 صباحا، 12 ظهرا باختلاف البلد، وحلقاته متاحة على الموقع والتطبيق الخاص بالمنصة.

خطوات إنشاء حساب على نتفليكس

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنتفليكس.

2) اختر الخطة والسعر المناسب شهريا إما 120 جنيها للخطة الأساسية أو 165 جنيها للخطة القياسية و200 جنيه للخطة المميزة.

3) إنشاء حساب خاص بك من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

4) إدخال طريقة الدفع المناسبة لك.

وكتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك نصائح للمشاهدين لمشاهدة المسلسل بأن تتم مشاهدته بالجودة الأفضل وشاشة كبيرة، وضرورة رؤيته في غرفة مظلمة بصوت عال، لأن الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة.

قصة مسلسل ما وراء الطبيعة

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المغامر، وينقلب عالمه رأسا على عقب بسبب التشكيك بقناعاته العلمية التي ظل مؤمنا بها طوال حياته، حيث تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" في عمر الأربعينيات، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتشاركه ماجي زميلته المغامرات.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، وآية سماحة، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي.

يذكر أنّ المسلسل سيتم عرضه مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وستتوفر الدبلجة لأكثر من 9 لغات، وهو أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، والصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف