8 أسباب لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"..منها جذب العقول المصرية المهاجرة

نجاح سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، في دوراتها الدورات السابقة، جعلت من هذه المؤتمرات تسابق من أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، للإستمرار في تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والإستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.

أسباب إقامة مصر تستطيع بالصناعة

ويرصد التقرير التالي الأسباب لإقامة مصر تستطيع بالصناعة:

- تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وإتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.

- اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج.

- البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

- التعاون مع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها والتجارة والصناعة وأيضا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل الى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث الهام.

- يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والامكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها الى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى.

- مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة اساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن امكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتج المصرى.

- التركيز في المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.

-تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج الى المجمعات الصناعية الجديدة التى انشأتها الوزارة للتعرف على الامكانيات والخدمات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى القطاع الصناعى ، ويصل اجمالى هذه المجمعات الى ١٣ مجمعاً معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.