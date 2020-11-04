العربية للتصنيع: "مصر تستطيع بالصناعة" للاستفادة من عقول مصرية مهاجرة

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مبادرة "مصر تستطيع بالصناعة" هي مبادرة تابعة لوزارة الهجرة، وفيها تم عقد مؤتمرات موسعة حضرها عدد كبير من الوزراء والجهات التصنيعية ومؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد الصناعات.

وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الهدف من الاجتماع هو بحث سبل ربط الصناعة في مصر بالعقول المصرية الموجودة في الخارج، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا لتوطينها في مصر، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في دعم الصناعة وإحلال المنتج المحلي بدلا من المنتج الأجنبي.

وأكد أن قطاع الصناعة المصري يستطيع تحقيق الكثير، ولديه إمكانيات تصنيعيه حكومية وخاصة قوية ينقصها نقل بعض التكنولوجيات الأجنبية الحديثة، مشيرا إلى أن المطلوب في هذا الإطار هو التكامل فيما بين المصريين المقيمين في الخارج والراغبين في نقل وتوطين التكنولوجيا في بلدهم مصر.

وتابع: "الاجتماعات الموسعة كانت أكثر من رائعة، ووزير الهجرة ووزير الصناعة على درجة اهتمام عالية بإنجاز تلك المشروعات بمصر، وكانت اهتمامات مهمة جدا، وتم الاتفاق على عدد من البنود التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة".