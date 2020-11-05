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محمود مسلم

وزير الإسكان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني نيابة عن السيسي

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الوطن
11:21 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
وزير الاسكان

وزير الاسكان

غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجهاً إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقرر إجراؤها اليوم الخميس بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.

ومن المقرر، أنَّ يجري وزير الإسكان، زيارة إلى مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب و السويدي إلكتريك.

ويرافق وزير الإسكان في زيارته، كل من المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

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