4 خطوات لاستعادة بطاقة الخبز إلكترونيا في حال فقدانها

تعد البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز، من الاحتياجات الأساسية التي يحرص المواطن المصري البسيط على الحفاظ عليها؛ حتى يحصل على الدعم المادي والحكومي الذي توفره له الدولة، من خلال صرف حصته من السلع التموينية، التي تحتوي على احتياجات المنزل.

ويتعرض الكثير من المواطنين إلى موقف فقد بطاقة الخبز الخاصة به، ما يمنعه من الحصول على حصته من الخبز، والتي يمكن استبدالها بسلع تموينية، في حال عدم أخذ "العيش".

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج بدل فاقد من بطاقة الخبز، والحصول على الرقم السري إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

خطوات الحصول على الرقم السري لبطاقة الخبز إلكترونيا

في حالة فقدان بطاقة الرقم السري، يمكن الحصول عليه بشكل مؤقت حتى يستخرج بدل فاقد من البطاقة إلكترونيا، كالتالي:

1- يتم الدخول على موقع دعم مصر من هنـــا.

2- ثم يتم اختيار أيقونة خدمات تموينية للمواطنين، والضغط على "إعادة إرسال الرقم السري".

3- وبالدخول على الصفحة الخاصة بإرسال الرقم السري، يكتب الرقم الخاص ببطاقة التموين.

4- ثم يتم اختيار المحافظة التابعة لها بطاقة التموين، والضغط على "الدخول".

5- ثم نضغط إعادة إرسال الرقم السري الخاص ببطاقة الخبز على رقم الهاتف المسجل على بطاقة التموين.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم السري

1- بعد الدخول على موقع دعم مصر، يتم اختيار أيقونة "بدل تالف وفاقد".

2- ثم يتم إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- ثم يتم عرض البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، ليقوم المواطن بملأ طلب الحصول على بدل فاقد للرقم السري.

4- يتم إرسال موعد استلام البطاقة على رقم الهاتف المسجل، ليتوجه المواطن إلى مكتب التمون التابع له لاستلامها.