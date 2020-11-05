جامعة أسيوط الـ75 بين أفضل جامعات العالم في مجال التعاون الدولي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن احتلال جامعة أسيوط المرتبة الـ75 بين أفضل جامعات العالم في مجال التعاون الدولي، وفق ما أعلنه تصنيف US. News الأمريكى لعام 2021، مشيرًا إلى تميز جامعة أسيوط وتقدمها فى مجال التعاون الدولى ضمن تقييم الجامعة فى عدة مجالات وفقًا للتصنيف الأمريكى والذى تم إعلانه منذ أيام، وتضمن إدارج جامعة أسيوط فى المرتبة 892 عالميًا والخامسة على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعات القاهرة، والمنصورة، وعين شمس، والإسكندرية، وفي المركز الـ23 على مستوى جامعات الدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ذلك يأتى انعكاسًا لاستراتيجية الجامعة الساعية إلى إجراء أبحاث مشتركة مع كبرى جامعات العالم، سواء على مستوى الوطن العربى أو الدول الأجنبية، بما يضمن مواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية وإثراء الحركة العلمية داخل مختلف كليات الجامعة.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور عمرو ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولي أن تصنيف US. News الأمريكي يعد واحدًا من أقوى التصنيفات الدولية المتخصصة في التصنيفات الدولية، والذي يعمل على تقييم الجامعة وفقًا لعدة معايير تتعلق بنشاطها البحثى وجودته ومكانته العالمية وعدد الاستشهادات، وأهم المجالات المتقدمة علميًا وبحثيًا داخل الجامعة.