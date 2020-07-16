جامعة أسيوط بين الأفضل عالميا في البحث العلمي وفقا لتصنيف ليدن

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إدراج الجامعة في تصنيف ليدن الهولندي لأفضل جامعات العالم في البحث العلمي للمرة الأولى.

واحتلت الجامعة الترتيب 914 على مستوى العالم، وهو التصنيف الذي يشمل تقييم نحو 30 ألف جامعة، لإعلان أفضل 1176 جامعة دولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدراج جامعة أسيوط في ذلك التصنيف لأول مرة يُعد ثمرة جهود كافة القطاعات المعنية بملف التصنيف الدولي للجامعة، وتكاتف الجهود من أجل تحسين ترتيبها وفقاً للمعايير المطبقة في كافة التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه وفقاً لتصنيف ليدن CWTS LEIDENU الهولندي للجامعات، فإن جامعة أسيوط نجحت في تقديم 1178 بحثا علميا مشهودا له بالتميز في مختلف المجالات، مضيفاً أن ذلك التصنيف صدر في يوليو الجاري 2020 معتمداً في تصنيفه على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات Clarivate الأمريكية وجودة هذه البحوث ونطاق الإشارة إليه، والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

ومن جانبها كشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسؤولة ملف تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم، أنه وفقاً لتصنيف ليدن الهولندي فقد جرى تصنيف جامعة أسيوط في المركز 16 بين أفضل جامعات الدول الأفريقية، وفي المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية وذلك بعد جامعات القاهرة، وعين شمس والمنصورة، والإسكندرية والزقازيق.