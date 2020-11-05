وجه بإنهاء إجراءات تخصيص الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ يا وزير الإسكان

تقدمت منذ عام 2008 بطلب الحصول على وحدة سكنية بالإسكان القومي في محافظة كفر الشيخ، ودفعت مقدم الحجز المقرر وقتها وقيمته 5 آلاف جنيه، وفي عام 2016، أعلن ضم المشروع القومي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وجرى الاستعلام عني من قبل البنك، ثم طالبني المسؤولين باستكمال الإجراءات، ودفع باقي مبلغ مقدم الحجز، فسددت لبنك مصر فرع كفر الشيخ مبلغ 49 ألف جنيه منذ نحو عام ونصف العام.

ورغم أنّ مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ انتهى بالكامل، حيث توجد 28 عمارة جاهزة للتسليم، إلا أنّ المسؤولين ينفون ورود قرار التخصيص من وزارة الإسكان.

نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، سرعة تخصيص العمارات السكنية وتسليمها لنحو 250 حاجزا، أنهوا إجراءاتهم وينتظرون استلام شققهم.

عن الحاجزين

أحمد محمد المغاوري

كفر الشيخ