أسرة طبيب الميكروباص بالشرقية: عرضنا الصلح على الفتاة.. وأهلها طردونا

24 ساعة مروا على واقعة "طبيب الميكروباص" بالشرقية، الذي اتهمته فتاة بالتحرش والفعل الفاضح لممارسته العادة السرية أمامها داخل سيارة أجرة في الزقازيق، وشهدت كواليس كثيرة ومحاولات لإنهاء المشكلة، لكن دون جدوى.

وكشف "فيصل م." طالب بكلية الحقوق، شقيق "عبد الرحمن" الطبيب المتهم بالفعل الفاضح، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أسرته حاولت الصلح مع الفتاة لكنها رفضت، كما أنهم ذهبوا إلى منزل أهلها لمحاولة إرضائها، إلا أنهم قاموا بطردهم رافضين الصلح.

وأكد فيصل، أن شقيقه معروف بحسن خلقه، ومساعدته لأهالي قريته عن طريق معالجتهم مجانًا، والذهاب إلى منازلهم إذا استدعت حالة المرضى، حتى أنهم يطلقون عليه "طبيب الغلابة"، مضيفًا أنه من أوائل دفعته، وتقديره الجامعي إمتياز خلال 7 سنوات دراسة.

وعبر شقيق طبيب الميكروباص، عن غضبه تجاه ما حدث مع شقيقه، "أخويا مالوش في أي حاجة"، لافتًا إلى أن والدهم طبيب صيدلي له سمعة حسنة لدى الجميع، وشقيقهم الآخر مهندس، "أي أنهم عائلة تربت على الأخلاق"، بحسب وصفه، قائلا: "إحنا متربين كويس وعارفين الصح من الغلط، ومش ممكن ده يحصل من حد فينا".

وكانت جهات التحقيقات، قد قررت حبس الطبيب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وأجرت الجهات المختصة مواجهة بين الفتاة والطبيب، وأكدت الفتاة في التحقيقات أن المتهم كان يجلس بجوارها في الميكروباص، وشاهدته في أثناء ممارسة العادة السرية ما دفعها للصراخ، والاستغاثة بالسائق وآخرين كانوا يستقلون معها السيارة.

وأصر الطبيب على الإنكار لكن الشهود أكدوا صحة الواقعة، وأنه اعترف لهم أثناء الإمساك به وقت ارتكابه الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقال الطبيب في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، أنه يعمل معيدا في كلية الطب جامعة الزقازيق، وكان في طريقه إلى الجامعة، وتفاجأ بالفتاة تصرخ وتتهمه بالتحرش بها، بحسب قوله للركاب، وأحيل المحضر للنيابة التي باشرت التحقيق.