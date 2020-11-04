"أطباء الشرقية": سحب ترخيص مزاولة المهنة من "طبيب الميكروباص" حال ثبوت إدانته

قال الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، إن النقابة لم يصل إليها أي إخطارات حتى الآن بشأن اتهام طبيب بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل سيارة ميكروباص.

وأضاف "سالم" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن النقابة في مثل هذه الحالات تنتظر نتائج التحقيقات في النيابة العامة، وثبوت إدانته من عدمه، وإذا أدين تتخذ الإجراءات اللازمة، المتمثلة في إحالته للتحقيق، وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه وفصله من النقابة، بالإضافة لإحالته النيابة والقضاء الإداري؛ لاتخاذ قرارا يتعلق بوظيفته.

من جهته، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح أو غير اخلاقي داخل ميكروباص أجرة، مقيم ويعمل بمستشفى الزقازيق الجامعي منذ 6 سنوات، مضيفا أنه حسن السمعة والسلوك.

وأضاف "شعلان" في تصريح خاص لـ"الوطن": "بعد علمي بالواقعة سارعت بسؤال زملاؤه عن سلوكه وأخلاقه، فقالوا: سمعته كويسة".

وأشار الدكتور عثمان شعلان، إلى أن الجامعة تنتظر نتائج التحقيق التي تجريها النيابة العامة، والتأكد من ثبوت إدانته من عدمه، لافتا إلى أنه في حال أدين ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بإحالته إلى مجلس تأديب أو غيرها من طرق التحقيق القانونية.

وقررت نياية قسم ثان الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ارتكاب فعل غير أخلاقي، في أثناء استقلاله ميكروباص أجرة.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم ثان الزقازيق، بلاغا بتحفظ فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وسائق، على الطبيب بأحد الشوارع العامة، واتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل ميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلي القسم، واتهمته الفتاة بأنه ارتكب فعل غير أخلاقي، في أثناء استقلاله ميكروباص أجرة، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأوضحت الفتاة أنها نهرته، لكنه لم يستجب، ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق، ووقعت مشادات كلامية؛ فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص ولحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وتحفظوا على الأول حتى حضور الشرطة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.