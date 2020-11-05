التخطيط: 6.8 مليار جنيه ضمن خطة 2020- 2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة شمال سيناء للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار إطلاق خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضافت السعيد، أنَّ خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكل المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

ولفتت السعيد، إلى أنَّ الاعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6.8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، أوضحت السعيد، أنَّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45.8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد، إلى توجيه 1.81 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565.6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.

ومن جهته، أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة خطة التنمية المستدامة أنَّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في محافظة شمال سيناء تتمثل في توجيه نحو 646.7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66.5 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 20/2021 أشار حلمي إلى أنها تتمثل في رصف طرق محلية بـ87.2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 142.9 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، إضافة إلى توجيه 55.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.