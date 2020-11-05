قتله بالشكمان.. ميكانيكي يتخلص من شاب في حفلة شذوذ بالإسكندرية

اختلفا على تبادل الأدوار، في أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي، فقرر أحدهما التخلص من الطرف الثاني وخنقه بحبل، ثم ضربه في دورة المياه وإلقاء جثته على الطريق، هكذا كان لغز العثور علي جثة رجل في العقد الخامس من عمره، في الحديقه الدولية وسط الإسكندرية.

وتمكن ضباط مباحث إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة مقيدة اليدين والقدمين بالحبال، خلف الحديقة الدولية بمنطقة محرم بك وسط المدينة، وتبين أن حفلة شذوذ جنسي وراء الحادث.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد عثور الأهالي على جثة مجهولة خلف الحديقة الدولية، دائرة قسم شرطة محرم بك.

وانتقل قيادات المديرية وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، يرتدى ملابسه ومقيد اليدين والقدمين.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، فضلا أنها في بداية مرحلة التحلل، ولم يعثر على أي أوراق ثبوتية مع المتوفي.

ونقلت الجثة الى مشرحة الإسعاف، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

وأمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ونشر أوصافها، وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وشُكل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث، ارتكز على فحص جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتوسيع دائرة الاشتباه للوصول إلى أي خيوط تقود الضباط إلى هوية القتيل ومرتكب الواقعة.

وبتفريع إحدى الكاميرات، تبين أن سيارة ملاكي توقفت بمكان اكتشاف الجثة يوم الحادث، وترجل منها أحد الأشخاص، وألقى بكيس قمامة كبير الحجم.

واستعلم من الإدارة العامة للمرور عن مالك السيارة، وتبين أنها ملك لأحد الأشخاص يدعى (أشرف. ح.ع) 38 عاما، ميكانيكى سيارات، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أنه مقيم بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، وعقب استئذان النيابة العامة، ألقى القبض عليه، وضبطت السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهته مالك السيارة، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وقرر أنه ليلة الحادث تعرف على المجنى عليه بمنطقة السلسلة بكورنيش الإسكندرية، واتفقا معا على إقامة حفلا لتبادل الشذوذ الجنسي بينهما، بمنزل المتهم، واستقل معه السيارة.

وقال الجاني في التحقيقات أمام النيابة العامة، إنه بعد ممارسته الشذوذ مع المجني عليه، اختلفا على تبادل الأدوار، ونشبت بينهما مشادة في الساعة الثانية صباحا، على إثرها غافله وخنقه بواسطة حبل، ثم قيد يديه وقدميه وسحبه إلى الحمام، وتعدى عليه بقطعة حديد عبارة عن جزء من شكمان سيارة، وأصابه بالرأس حتى تأكد من وفاته.

وأضاف الجاني أنه وضع الجثة في كيس قمامة كبير الحجم، ونقلها إلى سيارته، وفي التاسعة صباحا ألقاها بموضع العثور عليها، وحرر محضرا بالواقعة.

وبإحالة المتهم إلى النيابة العامة، أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.