سماء القاهرة تتزين بالمآذن.. مليار و60 مليون لعمارة 444 مسجدا في شهرين

تشهد عمارة بيوت الرحمن خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغاً، حيث تعكف وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة على تطوير خطة عمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وخلال 60 يوماً فقط، بدء من الأول من سبتمبر قامت وزارة الأوقاف بإفتتاح 444 مسجداً في محافظات الجمهورية بتكلفة بلغت إلى مليار و60 مليون جنيه، من ميزانية وزارة الأوقاف بالإضافة للجهود الذاتية، بحسب مصادر من وزارة الأوقاف لـ"الوطن".

وتشمل تلك المساجد افتتاح 16 مسجدًا غدا الجمعة بثمانِ محافظات، وتشمل:

1- مسجد الغابات بمديرية أوقاف قنا

2- مسجد عباد الرحمن بمديرية أوقاف بني سويف

3- مسجد التوحيد بمديرية أوقاف بني سويف

4- مسجد الحصرى بمديرية أوقاف الوادي الجديد

5- مسجد الرحمن الرحيم بمديرية أوقاف كفر الشيخ

6- مسجد أبو عبد الله بمديرية أوقاف كفر الشيخ

7- مسجد العزيز بمديرية أوقاف الجيزة

8- مسجد الرحمة والمغفرة بمديرية أوقاف الجيزة

9- مسجد النخيل بمديرية أوقاف دمياط

10- مسجد رياض الجنة بمديرية أوقاف دمياط

11- مسجد الشهيد بمديرية أوقاف دمياط

12- مسجد الرضوان بمديرية أوقاف دمياط

13- مسجد الرحمن بمديرية أوقاف دمياط

14- مسجد الحكمة بمديرية أوقاف دمياط

15- مسجد عمر بن الخطاب بمديرية أوقاف دمياط

16- مسجد سيدي عبد المجيد بمديرية أوقاف دمياط

وزير الأوقاف: ما تم إنجازه في عمارة المساجد غير مسبوق في تاريخ مصر

وافتتحت الوزارة الـ 444 مسجد علي مدار 8 دفعات:

- الدفعة الأولي وشملت 201 مسجداً بمحافظات الاسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان وقنا والمنيا والقليوبية والاقصر والجيزة والغربية والوادي الجديد واسيوط ومطروح والفيوم وكفر الشيخ والدقهلية والسويس وسوهاج والاسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنوفية.

- الدفعة الثانية شملت 40 مسجدا بمحافظات البحيرة وأسوان والمنيا والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ

- الدفعة الثالثة وشملت 75 مسجد بمحافظات الدقهلية والمنوفية وقنا والشرقية والجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وبورسعيد والبحر الأحمر والمنيا والجيزة والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة.

- الدفعة الرابعة وشملت 20 مسجدا بمحافظات الاسكندرية والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء وأسيوط.

- الدفعة الخامسة شملت 45 مسجدا بمحافظات قنا والسويس والمنوفية وأسوان والاسكندرية والقليوبية واسيوط والجيزة والدقهلية وشمال سيناء وبني سويف والفيوم

- الدفعة السادسة وشملت 25 مسجدا بمحافظات دمياط والوادي الجديد وسوهاج والغربية ومطروح وبني سويف

- الدفعة السابعة وشمل 18 مسجدا بمحافظات الدقهلية والفيوم والجيزة والشرقية والقليوبية والبحيرة والأقصر

- الدفعة الثامنة وتشمل 16 مسجد بمحافظات دمياط والجيزة والمنوفية والغربية والوادي الجديد وكفر الشيخ وبني سويف وقنا واسوان

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

فما تم إنشائه جديدًا في ست سنوات تجاوز 1200 مسجد، وما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، مشيراً إلي أن المساجد تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية.