"ضي" يعلن نتائج فرز "ما بعد الكورونا".. وافتتاح المهرجان 28 نوفمبر

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فى بيان له ظهر اليوم الخميس، نتائج الفرز الثانى في مجالات الفن التشكيلي والشعر والقصة القصيرة والموسيقى، لمسابقة "ما بعد الكورونا"، كما حدد السبت 28 نوفمبر الجاري موعدًا لافتتاح المهرجان على أن تستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

يترأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وتقام المسابقة بالتعاون مع مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع وبرعاية الشيخ الفنان طلال زاهد.

شهدت المسابقة إقبالا كبيرًا على المشاركة في كافة فروعها، وجرى فرز الأعمال المتقدمة لها واختيار المرشحة منها بين نحو 2000 شخص تقدموا بأعمالهم فى كافة فروعها، فيما يشارك 40 فنانًا كبيرًا بأعمالهم خارج التحكيم.

وتضم لجنة الفرز الدكتور مصطفي الفقي والدكتور حسن عبد الفتاح والدكتور أحمد نبيل سليمان والدكتور طارق الكومي والناقد التشكيلي هشام قنديل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور شاكر عبد الحميد.

فيما تضم لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة، الفنان طارق الكومي والدكتور عادل ثروت والفنان السعودي سمير الدهام والدكتور سعيد بدر.

وشهدت نتائج الفرز الثانى للمسابقة إضافة 34 عربيًا متنافسًا في كافة فروعها، و34 عملا لفنانين كبار خارج التحكيم، و10 متنافسين فى الموسيقى و55 متنافسًا في النحت والخزف، و56 متنافسًا في الرسم والجرافيك، و24 متنافسًا في القصة، و122 متنافسا في التصوير.

شملت أعمال الفرز الأول 27 فنانًا عربيًا في مجالات التصوير والرسم والجرافيك والنحت، و164 عملا فى التصوير، و137 عملا في الرسم والجرافيك، و83 عملا في النحت.

وأرجع الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فكرة المسابقة والمعرض، إلي الشيخ طلال زاهد، وهي الفكرة الأولي على المستوى العربي، التي تنفذ في صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين وعرب مقيمين داخل البلدين، أنتجوا أعمالهم وإبداعاتهم خلال فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ويسمح نظام المسابقة، ومجموع جوائزها 750 ألف جنيه، بتقدم كل شخص بأكثر من عمل بعد استيفاء شروطها فى كل فرع منها، على أن يتخذ أتيليه "ضى" إجراءات القيام بتقديمه بالشكل اللائق، وتم تحديد خمس لجان لتقييم وتحكيم الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة.