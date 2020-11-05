مجازاة 4 مسؤولين بالنقل العام لمخالفات بمناقصة براطيم الأتوبيس النهري

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 4 مسؤولين بهيئة النقل العام، بارتكاب مخالفة في مناقصة إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري، ما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي بخزنة الدولة.

وتضمن الحكم مجازاة كل من "س.ع" رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام، "خ.إ" مدير إدارة هندسية، "ي.ل" مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية، "أ.ب" رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس بعقوبة التنبيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى، قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بمناقصة عام 2017، حال كونهما غير مختصان بذلك، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة والحاق ضرر مالي على خزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12 ألف و 996 جنيها.

واستلم الثالث القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري، واعتمدها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك، كما أهمل في المحافظة على أصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشأن المناقصة موضوع التحقيق والخاصة بإصلاح 10 براطيم وإعادة طرحها وفقًا لاحتياجات الهيئة.

فيما تقاعس الرابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة، وترك هذه المهمة لكل من رئيس لجنة الفحص والاستلام، وعضو لجنة الدراسة والتوصية، طبقًا للقرار الإداري رقم 9395 لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية حال كونهما غير مختصين، بما ترتب عليه إلغاء المناقصة والحاق ضرر مالي بخزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12996 جنيها.