"قالها تعالي نصلي".. ربة منزل تتهم جارها بالتحرش بحفيدتها

اتهمت ربة منزل بقرية الخرقانية، مركز القناطر الخيرية، جارها عامل بمحاولة التعدي جنسيا علي حفيدتها 4 سنوات والتحرش بها، بعد استدراجها داخل شقته في منزل مجاور لها وملامسه جسدها.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي؛ لبيان حدوث الواقعة من عدمه، وطلب تحريات المباحث، وأنكر المتهم ما نسب إليه.

وتلقي العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من "ن. ع. ع"، 54 عاما، ربة منزل، مقيمة بالخرقانية دائرة المركز، وبصحبتها حفيدتها لنجلتها، الطفلة "ه. م. ب"، 4 سنوات، مقيمة طرفها، نظرا لانفصال والديها.

وأبلغت الجدة أنه حال لهو حفيدتها المذكورة أمام المنزل، فوجئت بعدم تواجدها، وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع. ر. ر"، عامل، 59 عاما، ولدى توجهها إليه، وفتحه باب الشقة، خرجت الطفلة مسرعة من داخلها، وقررت لها ملامسته جسدها، واتهمت السيدة المذكور بالتحرش جنسيا بحفيدتها.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وانتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبمناقسة الطفلة، قالت إنها كانت تلعب في الشارع أمام منزلها، وفوجئت بجارهم يقول لها: "تعالي نصلي"، وأخذها ودخل بها المنزل، وأدخلها لإحدي الحجرات ثم الحمام، ولم يخرجها إلا عندما سمعت صوت جدتها، وطلبت منه أن يخرجها.

وقالت الجدة إنها فوجئت بإاتفاء البنت، وخرجت للبحث عنها، لتفاجئ بخروجها من منزل جارهم، وأبلغتها بعد ذلك بمحاولة التحرش؛ إذ فوجئت أن ملابسها غارقة في المياه، وهناك احمرار على ظهرها، فحررت المحضر.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهام المبلغة بقصد النيل منه، لسابقة وجود خلافات جيرة بينهما.