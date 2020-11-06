مصر تدخل عصر زراعة المحار في قناة السويس وتستعد للتصدير

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، عن إنشاء أول معمل لتربية وإكثار المحاريات بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ويعتبر مفرخ المحاريات فى فنارة الإسماعيلية هو الأول من نوعه، ويهدف لإنتاج حوالى 500 مليون زريعة محاريات تكفى لسد احتياجات حوالى 1000 مزرعة بحرية لإنتاج ما يقرب من 1000 طن من المحاريات تكفى لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير ما يقرب من 50% من الإنتاج بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.

ويعد مفرخ الإسماعيلية بداية لتفريخ واستزراع المحاريات حيث كان معظم إنتاحها من المصايد الطبيعية، ولا يتجاوز الـ 200 طن فى العام، ومن أنواع منخفضة ذات قيمة اقتصادية للتصدير، والميزة النسبية لهذا المفرخ أنه مجهز بنظام الدوائر المغلقة ليتم تفريخ مختلف الأنواع من المحاريات وفى فترات مختلفة من العام، وغير مرتبطة بمواعيد التفريخ الطبيعية، نتيجة التحكم في درجة الحرارة وجودة المياة والإضاءة اللازمة.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي، أهمية المحار وقيمته الغذائية وفقا لتقرير هيئة الثروة السمكية.

1 - يعشق كل المصريين شوربة فواكه البحر بسبب ما فيها من جمبرى وكابوريا وسبيط وجندوفلى ومحار.

2 - المحار نوع من الأسماك البحرية ينمو فى المحيطات والسواحل فى المناطق المعتدلة أو الحارّة تناسب الطبيعة المصرية.

3- للمحار جسم داخلى صالح للأكل داخل صدفة ويعيش فى قاع البحر قريباً من الشاطئ حيث تكون المياه هادئة.

4- الناس يأكلون المحار منذ آلاف السنين وكان الرومان عام 43 ميلادية الذين استوطنوا إنجلترا يصطادون المحار.

5- تنتج أنثى المحار حوالى 500 مليون بيضة صفراء فى السنة وتنثر البيض فى المياه ويقذف ذكر المحار حيواناته المنوية عليه فتتحد مع البيض وتتم عملية الإخصاب.

6- يصل طول المحار إلى 30 سم ويتراوح عمره بين 3 و4 سنوات.

7- الإنسان هو أهم أعداء المحار إذ يأكل الناس ملايين المحار كل عام وتأكل الأسماك بعضها وأيضاً الطيور مثل طائر المحار.

8- يعتبر الساحل الجنوبى الغربى لفرنسا أحد أكبر مراكز زراعة المحار فى العالم وكذلك أحد خلجان الولايات المتحدة، تعتبر مزارع المحار غرب أستراليا، وكوريا الجنوبية، وأمريكا وفرنسا أكبر مراكز زراعة المحار فى العالم وهى أكثر الدول إنتاجاً له.

9- ملكة المحار هى المحار الوردى، ويوجد فى البحر الكاريبى وطولها 30 سم، والصيادون يجمعونه ثم يزيلون الأصداف ويحصلون على اللحم الطرى وتتم تعبئته إلى الأسواق، ويؤكل نيئًا.

10- تعتبر منطقة قناة السويس من أفضل البيئات لزراعة المحار في مصر ويمكن استغلالها للتصدير.