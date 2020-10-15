"الزراعة" تبحث مشاكل الصيادين وتنمية الثروة السمكية في دمياط

التقى صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مستأجري المزارع السمكية بمحافظة دمياط، لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجههم، موجها بالعمل على حلها، كما حثهم على ضرورة سداد المديونيات المستحقة على المزارع السمكية والذين بدورهم تعهدوا بسدادها، وبعضهم سدد فوريا.

‏كما استقبل منال عوض محافظ دمياط رئيس هيئة الثروة السمكية، ‏وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط والهيئة وفقاً لخطة الدولة والتي تواكب ما تمّ تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

وتمّ طرح بعض المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة 1800 فدان لتحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة، وكذا وضع حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج.