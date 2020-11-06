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حظك اليوم الجمعة 6-11-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو لديه شخصية متكتمة، كما أنه لا يقبل مشاركته في خصوصيته بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء ويمنحانك قدرة على الإقناع.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

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