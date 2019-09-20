نالت الفنانة مي عمر، إعجاب النجمة العالمية باريس هيلتون باطلالتها الخاصة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وبمجرد نشر مي صور لها على السجادة الحمراء تفاعلت باريس هيلتون، وعلقت على إطلالتها ووضعت ثلاثة قلوب بلون الفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح.

بدورها أكدت مي عمر، أن "تعليق نجمة عالمية بحجم باريس هيلتون على اللوك الذي ظهرت به في حفل الافتتاح اعتبره تكريما خاصا، لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم بإطلالتهن وأشكرها على هذا الاهتمام بمتابعتي عبر الإنستجرام".

وأضافت: أقول لها شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك".